İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu! 126 Kilo Bonzai Ele Geçirildi

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste yüksek miktarda sentetik uyuşturucu madde bulunduğu ve bu maddenin sokak satıcılarına dağıtılacağı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla dün düzenlenen baskında, şüpheliler H.D. ve B.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ele geçirilen uyuşturucu maddelere ise el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA