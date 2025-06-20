Sivas'ta TIR Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

Sivas'ta TIR Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Olay, öğleden sonra saat 15.00 sularında Gökdere köyü civarında gerçekleşti. Kara yolunda yürüyen 70 yaşındaki Yayla Koçyiğit ile 65 yaşındaki Neriman Batmaz’a, Tokat yönünden Koyulhisar’a doğru seyreden İran plakalı TIR çarptı. Aracı İran uyruklu Ali Akbar Zadehyal Ghouzagha'nın kullandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yayla Koçyiğit’in yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan Neriman Batmaz ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Batmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

TIR sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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