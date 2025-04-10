Sahte Plaka Alarmı! Polis Kovalamacayla Yakaladı

Aksaray'da Plaka Tanıma Sistemi, ikiz plaka alarmı verince polis peşine düştü. Kısa süren kovalamaca sonucunda şüpheli yakalandı. Sürücüsü gözaltına alınarak kamyonet trafikten men edilirken, sürücü ve ruhsat sahibine 57 bin 736 lira kesildi.

Sahte Plaka Alarmı! Polis Kovalamacayla Yakaladı

Aksaray Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesi Kavşağında bulunan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) yoldan geçen 01 S 0116 plakalı araca ikiz ve sahte plaka alarmı verdi. Bunun üzerine polis ekipleri kısa sürede bölgeye geçerek araç üzerinde arama başlattı.

Bir süre yapılan aramada araç Hacılar Harmanı Mahallesi 49. Cadde üzerinde seyir halinde görüldü. Polis ekiplerince ‘dur’ ihtarında bulunulan araç sürücüsü kaçmaya başlarken polis ve sürücü arasında kovalamaca yaşandı.

Kısa süreli kovalamaca sonucu polisin kamyonetin önünü kesmesiyle araç durdurulurken, sürücü E.B. (24) yakalanarak gözaltına alındı. Araç üzerinde yapılan inceleme ve sorgulamalarda aracın çekme belgeli olduğu, üzerindeki 01 S 0116 numaralı plakanın başka bir araca ait ve sahte olduğu, yakalanan kamyonetin gerçek plakasının ise 68 AFL 433 olduğu belirlendi.

Bunun üzerine kamyonet trafikten men edilerek otoparka çektirilirken, sürücü ve ruhsat sahibine çeşitli maddelerden toplam 57 bin 736 lira ceza kesildi. Gözaltına alınan sürücü E.B. hakkında sahte belge düzenlemekten adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının tahkikatı sürüyor.

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Kaynak: İHA

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