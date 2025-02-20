Rize’de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Cenaze İş Makinesiyle Taşındı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Rize'nin Pazar ilçesinde kapanan köy yolunda, 98 yaşındaki Safiye Nar'ın cenazesi iş makinesinin kepçe kısmında taşınarak ilçe merkezine ulaştırıldı.

Rize’de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Cenaze İş Makinesiyle Taşındı

Rize'de etkisini gösteren yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken il genelinde 208 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele çalışmalarının devam ettiği kentte, Pazar ilçesine bağlı Alçıcı Köyü'nde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden 98 yaşındaki Safiye Nar'ın cenazesi, yol kapanınca iş makinesiyle taşındı.

Rize İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yolunu açmak için kar temizleme çalışmalarına başladı. Ancak yoğun kar nedeniyle geleneksel araçlarla cenazeye ulaşmak mümkün olmadı. Bunun üzerine, Nar'ın cenazesi iş makinesinin kepçe kısmına yerleştirildi. Ekipler, cenazeyi belirli bir mesafeye kadar bu şekilde taşıdı.

Daha sonra cenaze, bir kamyonete nakledilerek Pazar Merkez Sahil Camii'ne götürüldü. Cenaze namazının ardından Safiye Nar'ın, Alçıcı Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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