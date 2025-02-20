Balıkesir'de Narkotik Operasyonu, 2 Gözaltı

Balıkesir'de düzenlenen narkotik operasyonlarında iki şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de Narkotik Operasyonu, 2 Gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirdiği Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bin 566 adet sentetik hap, 6,22 gram sentetik kannabinoid, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, uyuşturucu satışından temin edildiği belirlenen 33 bin 100 lira ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili A.Y. ve B.İ. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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