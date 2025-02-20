Balıkesir'de Narkotik Operasyonu, 2 Gözaltı
Balıkesir'de düzenlenen narkotik operasyonlarında iki şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirdiği Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bin 566 adet sentetik hap, 6,22 gram sentetik kannabinoid, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, uyuşturucu satışından temin edildiği belirlenen 33 bin 100 lira ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili A.Y. ve B.İ. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA