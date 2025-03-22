Ramazan Ayına Özel! Tam 4 Metre 2 Santim
Düzce'de 1987 yılından bu yana fırıncılık yapan İbrahim Korkmaz, Ramazan ayına özel 4 metre 2 santim uzunluğunda pide hazırladı. Pideyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Düzce'de 38 yıldır ekmek üreten fırın Ramazan ayında yaptıkları pideyle görenlerin ağzını açık bıraktı. Fırın en uzun pideyi yapmak için kolları sıvadı. Pişirilen pide ise dükkanda sergilendi. Uzunluğu ölçülen pidenin 4 metre 2 santim olduğu belirlendi.
İş yeri sahibi Düzce Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz, "4 metre 2 santim uzunluğunda bir pide yaptık, fırınımızda sergiliyoruz" dedi. Uzun pideyi görenler ise bu anın fotoğrafını çekti.
Kaynak: İHA
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