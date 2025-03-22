Ramazan Ayına Özel! Tam 4 Metre 2 Santim

Düzce'de 1987 yılından bu yana fırıncılık yapan İbrahim Korkmaz, Ramazan ayına özel 4 metre 2 santim uzunluğunda pide hazırladı. Pideyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Düzce'de 38 yıldır ekmek üreten fırın Ramazan ayında yaptıkları pideyle görenlerin ağzını açık bıraktı. Fırın en uzun pideyi yapmak için kolları sıvadı. Pişirilen pide ise dükkanda sergilendi. Uzunluğu ölçülen pidenin 4 metre 2 santim olduğu belirlendi.

Ramazan Ayına Özel! Tam 4 Metre 2 Santim - Resim : 1

İş yeri sahibi Düzce Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz, "4 metre 2 santim uzunluğunda bir pide yaptık, fırınımızda sergiliyoruz" dedi. Uzun pideyi görenler ise bu anın fotoğrafını çekti.

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Kaynak: İHA

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