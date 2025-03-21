Sinop'ta Hayatını Kaybeden Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Sinop'ta İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sinop'ta Hayatını Kaybeden Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Sinop Alaaddin Cami’nde düzenlenen etkinlikte, Filistin’de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından, Filistin’e Destek Platformu Sözcüsü Fatih Özcan tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Özcan, İsrail’in ateşkes anlaşmalarına uymayarak saldırılarına devam ettiğini de belirterek, "19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından sonra da ateşkese uymayarak saldırılarını sürdürdü.

Ateşkes süreci içerisinde Gazze’ye defalarca kez saldırı düzenlendi. Son olarak ateşkesi bozan İsrail, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını, sığındığı okulları ve sivillerin evlerini bombaladı. 400’den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu" dedi.

Özcan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in zulmüne verdiği desteği eleştirerek, "Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze’ye yönelik yaptığı açıklamalarla İsrail zulmüne arka çıkıyor, tarihin gördüğü en barbarca zulümleri işleyen Siyonistlere destek veriyor. ABD, apertheid rejimine verdiği desteği sonlandırmalıdır" ifadelerini kullandı.

Hatay'da Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze NamazıHatay'da Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze NamazıGüncel

Kaynak: İHA

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