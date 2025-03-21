Amasya'da Korkutan Kaza! Tıra Çarpıp Savruldu

Amasya'da bir otomobil park halindeki tıra çarparak savruldu. Korkutan kazada 4 kişi yaralandı.

Amasya'da Korkutan Kaza! Tıra Çarpıp Savruldu

İstanbul-Samsun kara yolu Galericiler Sitesi mevkisinde, Mehmet B. (54) idaresindeki 34 BCZ 586 plakalı otomobil, park halindeki 55 ANF 547 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Savrulan otomobil, daha sonra yolun solundaki bariyere çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü ile araçtaki Buket Çağla B. (37), Ege B. (7) ve Efe B. (7) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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