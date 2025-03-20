Marmaris'te Bir Kamyonun Stop Lambasından Uyuşturucu Çıktı

Marmaris'te ekipler, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonun stop lambasından uyuşturucu madde çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Marmaris'te Bir Kamyonun Stop Lambasından Uyuşturucu Çıktı

Muğla'da Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmaları devam ediyor. İlçe girişinde yaptıkları operasyon ile ilçeye kamyonetin stop lambasında uyuşturucu madde getiren kamyonet sürücüsü yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, H.O. isimli şahsın ilçeye uyuşturucu madde getireceğini öğrenerek operasyon düğmesine bastı. Ekipler, şüpheliyi takibe alarak, Marmaris ilçe girişinde 35 plaka sayılı kamyonet tarzı aracı durdurdu. Narkotik köpeğiyle yapılan arama sonucunda, köpeğin aracın sol arka stop lambasına tepki vermesi üzerine, araçta detaylı inceleme yapıldı. Yapılan aramada, stop lambasının alt kısmına gizlenmiş şekilde toplam 52.35 gram Metamfetamin ve 0.42 gram daha Metamfetamin bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

H.O. hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi uyarınca uyuşturucu ticareti suçundan tahkikat başlatıldı. Şüpheli, 20 Mart 2025 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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