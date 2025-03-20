Tipide Mahsur Kalmışlardı! Ekipler İki Kişiyi Kurtardı

Mersin'de tipide mahsur kalan iki kişi ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı. Öte yandan kayıp kişilerin kendi imkanlarıyla Karaman'ın Ermenek ilçesinde ulaştığı öğrenildi.

Tipide Mahsur Kalmışlardı! Ekipler İki Kişiyi Kurtardı

Mersin'in Mut ilçesi Kızıalan Mahallesi'ndeki çalışan oğlunun kar ve tipi nedeniyle gelememesi üzerine baba Seyfettin, kardeşi Hidayet Ceylan'la birlikte yola çıktı. Yolda tipiye yakalanan ve yollarını kaybeden Ceylan kardeşler mahsur kalınca telefonla yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye kaymakamlık koordinesinde AFAD, belediye, jandarma ve Off-Road Kulübü ekiplerinden oluşan kurtarma ekipleri sevk edildi.

İş makineleri ve 4x4 araçlarla çıkan ekiplere Kaymakam İsa Uğur, Belediye Başkanı Murat Altunöz de eşlik etti. Gece boyunca süren çalışmalarla yerleri tespit edilen Seyfettin ve Hidayet Ceylan'a ulaşılarak kurtarıldı. Öte yandan Seyfettin Ceylan'ın da oğlunun kendi imkanlarıyla Karaman'ın Ermenek ilçesinde ulaştığı öğrenildi. Kurtarma anlarında bölgedeki kar ve tipi de görüntülere yansıdı.

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Kaynak: İHA

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