İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1'i Ağır 2 Yaralı

İzmir Bornova'da gençler arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1'i Ağır 2 Yaralı

İzmir'in Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. ve E.K. ile K.Ş. ve D.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İki grup arasında kısa sürede büyüyen olayda K.Ş. boynundan, D.Ç. ise kolundan bıçaklanarak yaralandı. Karşı taraf ise olayın ardından kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından 2 yaralı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan K.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan meydana gelen kavga ve boynundan bıçaklanan K.Ş.'nin yere yığılıp kendinden geçme anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Boynundan bıçak yarası alan gencin kan kaybı nedeniyle yere yığıldığı, çevredekilerin de yardıma geldiği anlar yer aldı.

YAKALANDI

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi sonucu şüphelileri belirledi. Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, şüpheliler S.Y. ve E.K.'yi Karabağlar ilçesinde yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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