Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda park halindeki otomobil saat 05.00 sıralarında alev aldı.

Yangın tüm aracı sararken durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobili söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken araçtan geriye hurda kaldı.

Yangının sebebi henüz bilinmezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA