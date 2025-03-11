Osmaniye'de Seyir Halindeki Tırın Dorsesinde Yangın Çıktı

Osmaniye'de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde seyir halindeyken alev alan tır dorsesindeki yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Osmaniye'de Seyir Halindeki Tırın Dorsesinde Yangın Çıktı

Yangın, Osmaniye'de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde Bahçe mevkiinde meydana geldi. 33 APS 178 plakalı tırı kullanan Bülent H., aracının dorsesinde yangın çıktığını fark edince hemen aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Yangın nedeniyle dorsede hasar oluşurken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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