Tavşanlı'da Ev Yangını: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Yangın, sabah saat 11.00 sıralarında F.D.'ye ait olan iki katlı evin üst katında başladı. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Olay sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, dumandan etkilenen 41 yaşındaki N.D. ve 2 yaşındaki A.D. isimli çocuk, sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA