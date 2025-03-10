Yolcu Otobüsünden 1 Kilo Uyuşturucu Çıktı!
Ordu'da bir yolcu otobüsünün kargo bölümünde yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında işlem yapıldı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nca Ünye ilçesinde yürütülen operasyon çerçevesinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Aracın kargo bölümünde yapılan aramada M.Ş. (45) isimli şahsa ait paket içerisinde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar sonucu paketin İstanbul'dan H.Ö. (54) tarafından gönderildiği tespit edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce yurt dışı çıkış yasağı verilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA