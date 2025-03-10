Yolcu Otobüsünden 1 Kilo Uyuşturucu Çıktı!

Ordu'da bir yolcu otobüsünün kargo bölümünde yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yolcu Otobüsünden 1 Kilo Uyuşturucu Çıktı!

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nca Ünye ilçesinde yürütülen operasyon çerçevesinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Aracın kargo bölümünde yapılan aramada M.Ş. (45) isimli şahsa ait paket içerisinde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucu paketin İstanbul'dan H.Ö. (54) tarafından gönderildiği tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce yurt dışı çıkış yasağı verilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Şırnak'ta 49 Kişiye İşlem Yapıldı Şırnak'ta 49 Kişiye İşlem Yapıldı
Uyku Kalitenizi Artıran 3 Bitki! Mışıl Mışıl Uyumanızı Sağlıyor Uyku Kalitenizi Artıran 3 Bitki! Mışıl Mışıl Uyumanızı Sağlıyor
Antalya’da Bir Haftada 234 Firari Tutuklandı Antalya’da Bir Haftada 234 Firari Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu: Kazançlarını Bakın Nereye Yatırıyorlar Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu
SON DAKİKA: Emekli Bayram İkramiyesi Belli Oldu: Kim Ne Kadar İkramiye Alacak? İşte Ödeme Takvimi Emekli Bayram İkramiyesi Belli Oldu
Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı