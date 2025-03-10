Şırnak'ta 49 Kişiye İşlem Yapıldı

Şırnak'ta son bir haftada terör, kaçakçılık, narkotik ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 49 kişi hakkında yasal işlem gerçkeleştirildi.

Şırnak'ta 49 Kişiye İşlem Yapıldı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, asayiş ve narkotik ekiplerince kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda son bir haftada birçok operasyon düzenlendi.

8,98 gram esrar, 3,67 gram bonzai, 2,35 gram metamfetamin, 1 adet bong, kaçak sigara, 3 bin 580 paket elektronik sigara tütünü, 71 adet cep telefonu, 100 kilo çay, 502 adet emtia, 614 adet elektronik sigara ele geçirildi.

1 şüpheli terör operasyonlarında, 16 şüpheli narkotik operasyonlarında, 32 şüpheli ise asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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