Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu! Çok Sayıda Hap ve Silah Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde jandarmanın bir şahsın ikametinde yaptığı aramada 800 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve 8 bıçak ele geçirildi.

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu! Çok Sayıda Hap ve Silah Ele Geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Bu çerçevede, bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada 796 uyuşturucu hap, 30 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik hap, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 20 tabanca fişeği ve 8 bıçak ele geçirildi.

Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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