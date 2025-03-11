Adıyaman'da Otomobil Küçük Çocuğa Çarptı: 1 Yaralı

Olay, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Şehitcem Özgül Okulu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaklaşık 10 yaşlarındaki F.K. adlı çocuğa, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Aracın çocuğun ayağının üzerinden geçmesi sonucu F.K., ayağından yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA