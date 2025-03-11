Muş'ta Koruma Altındaki Çocuklar İçin Satranç Heyecanı

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için özel bir satranç turnuvası düzenlendi.

Muş'ta Koruma Altındaki Çocuklar İçin Satranç Heyecanı

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yürütülen "9. Türkiye Satranç Şampiyonası" kapsamında Muş'ta düzenlenen müsabakalar, büyük heyecana sahne oldu. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün görevlendirdiği hakemlerin yönetiminde, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği ile koordineli olarak gerçekleştirilen turnuvada, çocuklar kıyasıya mücadele etti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Muş
2025 Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Gecesi'nin Önemi ve Anlamı Nedir? 2025 Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Gecesi'nin Önemi ve Anlamı Nedir?
Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor
Tavşanlı'da Ev Yangını: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Tavşanlı'da Ev Yangını: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Adıyaman'da Otomobil Küçük Çocuğa Çarptı: 1 Yaralı Adıyaman'da Otomobil Küçük Çocuğa Çarptı: 1 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon
Trafikte Yeni Düzenleme! Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak: Yasa Teklifi Meclis’te Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak
Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu
Paraya İhtiyacı Olan Soluğu Orda Aldı! İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo: 3 Ayda Büyük Düşüş İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo
Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek