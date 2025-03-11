Muş'ta Koruma Altındaki Çocuklar İçin Satranç Heyecanı

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yürütülen "9. Türkiye Satranç Şampiyonası" kapsamında Muş'ta düzenlenen müsabakalar, büyük heyecana sahne oldu. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün görevlendirdiği hakemlerin yönetiminde, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği ile koordineli olarak gerçekleştirilen turnuvada, çocuklar kıyasıya mücadele etti.

Kaynak: İHA