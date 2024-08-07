Osmaniye'de Kaza! Takla Atan Aracın Şoförü Öldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Osmaniye'de Kaza! Takla Atan Aracın Şoförü Öldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Düziçi ilçesi Yeşilköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. (77) yönetimindeki 80 ADE 385 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada takla atan araçtaki sürücü Ali Ç. hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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