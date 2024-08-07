Antalya’da Feci Kaza! Safari Aracı ile Tur Minibüsü Çarpıştı: 5 Turist Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari aracı ile tur minibüsünü çarpıştı. Feci çarpışma sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 Alman turist yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Antalya’da Feci Kaza! Safari Aracı ile Tur Minibüsü Çarpıştı: 5 Turist Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Karabük Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, Köprülü Kanyon istikametine seyir halindeki Mehmet D.'nin kullandığı safari aracı, Karabük Mahallesi Cami Sokak okul önünde sola dönüş yaptığı esnada aynı istikamette seyir eden Serdar V.'nin kullandığı tur minibüsü ile çarpıştı.

Antalya’da Feci Kaza! Safari Aracı ile Tur Minibüsü Çarpıştı: 5 Turist Yaralandı - Resim : 1

Kazada safari aracında yolcu olarak bulunan Almanya uyruklu 5 turist yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Manavgat Antalya Trafik kazası
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