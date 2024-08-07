Suyu Düşen Çocuğu Kurtarmak İçin Suya Girdi! Akıntıya Kapılan Kişinin Cesedine Ulaşıldı
Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtarmaya giden adam suda gözden kayboldu. Kurtarılan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişinin cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu.
Eskişehir’in Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta küçük yaştaki yabancı uyruklu bir çocuk sulama kanalına düştü. Çocuğun düştüğünü gören 56 yaşındaki İrfan Bağrıaçık, yardım etmek amacıyla suya atladı. Çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan İrfan Bağrıaçık gözden kayboldu.
İrfan Bağrıaçık'ın kurtardığı çocuk ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye bölgeye sağlık, polis, itfaiye, AFAD, AKUT, İHH ve İz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan İrfan Bağrıaçık'ın bulunması için dalgıç ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede arama kurtarma ekipleri, İrfan Bağrıaçık'ı aramaya başladı. AKUT ekipleri de botla su yüzeyinde arama çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin arama çalışması sonucu Bağrıaçık'ın cansız bedeni akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde AFAD dalgıçları tarafından bulundu.
Bağrıaçık'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi. Bu arada Bağrıaçık'ın sudan kurtardığı 9 yaşındaki İ.M.E'nin tedavisi Yunus Emre Devlet Hastanesinde sürüyor.
Kaynak: İHA