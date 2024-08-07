Suyu Düşen Çocuğu Kurtarmak İçin Suya Girdi! Akıntıya Kapılan Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtarmaya giden adam suda gözden kayboldu. Kurtarılan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişinin cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu.

Son Güncelleme:
Suyu Düşen Çocuğu Kurtarmak İçin Suya Girdi! Akıntıya Kapılan Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Eskişehir’in Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta küçük yaştaki yabancı uyruklu bir çocuk sulama kanalına düştü. Çocuğun düştüğünü gören 56 yaşındaki İrfan Bağrıaçık, yardım etmek amacıyla suya atladı. Çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan İrfan Bağrıaçık gözden kayboldu.

İrfan Bağrıaçık'ın kurtardığı çocuk ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Suyu Düşen Çocuğu Kurtarmak İçin Suya Girdi! Akıntıya Kapılan Kişinin Cesedine Ulaşıldı - Resim : 1

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye bölgeye sağlık, polis, itfaiye, AFAD, AKUT, İHH ve İz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan İrfan Bağrıaçık'ın bulunması için dalgıç ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede arama kurtarma ekipleri, İrfan Bağrıaçık'ı aramaya başladı. AKUT ekipleri de botla su yüzeyinde arama çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin arama çalışması sonucu Bağrıaçık'ın cansız bedeni akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde AFAD dalgıçları tarafından bulundu.

Bağrıaçık'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi. Bu arada Bağrıaçık'ın sudan kurtardığı 9 yaşındaki İ.M.E'nin tedavisi Yunus Emre Devlet Hastanesinde sürüyor.

Saniyeler İçinde Yerle Bir Oldu! Kolunu Kırdı Sonra Sallaya Sallaya YıktıSaniyeler İçinde Yerle Bir Oldu! Kolunu Kırdı Sonra Sallaya Sallaya YıktıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Eskişehir
Son Güncelleme:
Çanakkale Açıklarında 8’i Çocuk 26 Kaçak Göçmen Yakalandı Çanakkale Açıklarında 8’i Çocuk 26 Kaçak Göçmen Yakalandı
İstanbul'a Çok Yakın! Görenler Ayrılamıyor ; Bolu'nun En Güzel İlçesiymiş... İstanbul'a Çok Yakın! Görenler Ayrılamıyor ; Bolu'nun En Güzel İlçesiymiş...
Saniyeler İçinde Yerle Bir Oldu! Kolunu Kırdı Sonra Sallaya Sallaya Yıktı Saniyeler İçinde Yerle Bir Oldu! Kolunu Kırdı Sonra Sallaya Sallaya Yıktı
O Mesleklere Sahip Erkeklerin Yatak Performansı: Bu İşte Çalışanlar Açık Ara Önde! O Mesleklere Sahip Erkeklerin Yatak Performansı: Bu İşte Çalışanlar Açık Ara Önde!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı
İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor
Kadıköy'de Seçimleri Kaybetmişti: Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'nun Yeni Mesleği Belli Oldu Kadıköy'de Seçimleri Kaybetmişti: Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'nun Yeni Mesleği Belli Oldu
Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Adana'da Şiddetli Deprem Adana'da Bir Saatte Peş Peşe Dört Deprem