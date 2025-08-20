Ordu’da Tarım Aracı Devrildi! 4 Kişi Yaralandı

Ordu’nun Çamaş ilçesinde meydana gelen kazada, bir tarım aracı devrildi ve 4 kişi yaralandı.

Ordu’da Tarım Aracı Devrildi! 4 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ordu’nun Çamaş ilçesinde Birol Yıldız’ın kullandığı, halk arasında “pat pat” olarak adlandırılan tarım aracı, Taşoluk Mahallesi sınırları içinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Birol Yıldız ile birlikte araçta bulunan Güven Ay, Reyhan Akdeniz ve Maviş Şimşek, sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler
Ordu Trafik kazası
Okan Buruk’un Başına Dert Okan Buruk’un Başına Dert Olmuştu: 8 Milyon Euro Çöp Oldu! Yıldız Oyuncunun Bileti Kesildi, İşte Yeni Takımı Galatasaray'ın Olay Adamı Sonunda Gidiyor
Batman’da Zincirleme Trafik Kazası! 2 Kişi Yaralandı Batman’da Zincirleme Trafik Kazası! 2 Kişi Yaralandı
Gaziantep'te Feci Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı Gaziantep'te Feci Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı
Türkiye’nin 44 Yıllık Beton Firmasına Dev Ceza! Türkiye’nin 44 Yıllık Beton Firmasına Dev Ceza
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu! Özcan Deniz’in Eski Eşi Hakkında Kardeşi Ercan Deniz’den Bomba İtiraf: Hamileliğine İnanmayıp… Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu
Mehmet Şimşek Net Tarih Verdi: Yeni Uygulama Çok Can Yakacak! Hem 3 Kat Ceza Hem De Haciz Yolda Yeni Uygulama Başlıyor! 3 Kat Ceza
Filmde Görür Görmez Mühendisliği Bırakıp Oraya Yerleşti! 8 Çeşitle 6 Ton Hasat Elde Etti, Paraya Para Demiyor Sadece 8 Tane Var, 6 Ton Hasat Zengin Edecek
Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Balıkesir Beşik Gibi! Yine Deprem Oldu
Milyonlarca Kişiye Kritik Uyarı: Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek, Hemen Kontrol Edin Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek