Ordu’da Tarım Aracı Devrildi! 4 Kişi Yaralandı

Ordu’nun Çamaş ilçesinde Birol Yıldız’ın kullandığı, halk arasında “pat pat” olarak adlandırılan tarım aracı, Taşoluk Mahallesi sınırları içinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Birol Yıldız ile birlikte araçta bulunan Güven Ay, Reyhan Akdeniz ve Maviş Şimşek, sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA