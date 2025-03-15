Muş'ta Operasyon: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Muş Malazgirt'ta polis ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş'ta Operasyon: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet av tüfeği ve 2 adet seyyar kalaşnikof dipçiği ele geçirildi.

Ayrıca, 103 kutu içerisinde 9 mm çapında dolu fişek ile tabanca şarjörlerine takılı halde 13 adet 7.65 mm ve 2 adet 9 mm fişek bulundu. Bunun yanı sıra, güvenlik güçleri tarafından 4 adet demir parmakkılıç (musta) da ele geçirilerek incelemeye alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandılar.

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Kaynak: İHA

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