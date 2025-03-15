Karabük'te 'Pes' Dedirten Trafik İhlali... O Anlar Kamerada
Karabük'te trafiği altüst eden ve görenleri 'Pes' dedirten bir ihlal yaşandı. Ters istikamette ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye attı. O anlar kameralara yansıdı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesi Kıranköy mevkiinde bir otomobil sürücüsü üzerine gelen araçları görmesine rağmen ters istikamette ilerledi. Trafik akışına aldırmayıp ters istikametten kavşağa girerek trafiği tehlikeye atan sürücüyü görenler hayretler içerisinde kaldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
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