Karabük'te 'Pes' Dedirten Trafik İhlali... O Anlar Kamerada

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Kıranköy mevkiinde bir otomobil sürücüsü üzerine gelen araçları görmesine rağmen ters istikamette ilerledi. Trafik akışına aldırmayıp ters istikametten kavşağa girerek trafiği tehlikeye atan sürücüyü görenler hayretler içerisinde kaldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA