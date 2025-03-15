Karabük'te 'Pes' Dedirten Trafik İhlali... O Anlar Kamerada

Karabük'te trafiği altüst eden ve görenleri 'Pes' dedirten bir ihlal yaşandı. Ters istikamette ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye attı. O anlar kameralara yansıdı.

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Karabük'ün Safranbolu ilçesi Kıranköy mevkiinde bir otomobil sürücüsü üzerine gelen araçları görmesine rağmen ters istikamette ilerledi. Trafik akışına aldırmayıp ters istikametten kavşağa girerek trafiği tehlikeye atan sürücüyü görenler hayretler içerisinde kaldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Kaynak: İHA

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Karabük Trafik
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