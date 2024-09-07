Muğla Açıklarında 11’i Çocuk 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 11'i çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla Açıklarında 11’i Çocuk 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.

Ekiplerce, lastik botta 11'i çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

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