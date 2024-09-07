Kaçak Göçmen Operasyonu: Otomobilin Bagajından Çıktılar
Manisa’da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde ikisi bagajda yolculuk yapan 9 göçmen yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Manisa’da bir aracın çalıntı olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı Ankara-İzmir E96 Karayolu Değirmen Kavşağı'nda durdurup, arama yaptı.
Araçta yapılan aramada 2'si bagajda, 1’i kadın olmak üzere toplam 9 kaçak göçmen çıktı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahısların idari işlemleri tamamlandıktan sonra göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Kaynak: İHA