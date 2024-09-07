Sınırdan Bu Defa Deve Kuşu Geçti

Olay, Kilis’in Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Akçabağlar Köyü kırsalında meydana geldi. Köylüler tarafından fark edilen deve kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube ekipleri tarafından güvenli şekilde yakalandı.

Suriye’den kaçtığı tahmin edilen deve kuşu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi. Yorgun düşen deve kuşu, yapılan kontrollerin ardından hayvanat bahçesinde koruma altına alındı.

Kaynak: İHA