Milas-Söke Yolunda Hatalı Sollama Kazası

Milas-Söke Karayolu’nda hatalı sollama nedeniyle tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Tırın makaslaması yolu kısmen kapatırken, trafik ekipleri güvenliği sağladı.

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Milas-Söke Yolunda Hatalı Sollama Kazası
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Muğla’nın Milas-Söke Karayolu üzerinde, balık yemi fabrikası yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyreden bir tır ile kamyonet, hatalı sollama nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır makaslama yaparken, kamyonet refüje savruldu. Kazada tırın dorsesi yolun bir şeridini trafiğe kapattı.

Olay yerine hızla ulaşan trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi. Ancak her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Yetkililer, kazanın nedenini ve sorumlularını belirlemek için soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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