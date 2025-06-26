Aydın’da 42 Derece Sıcakta Hayat Durdu

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Aydın, 26 Haziran 2025’te kavurucu sıcakların etkisi altına girdi. Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamayı tercih etti. Şehrin en hareketli noktalarından Atatürk Kent Meydanı adeta hayalet meydana dönerken, gölgelik alanlar bile boş kaldı.

Sıcak hava, öğle saatlerinde dışarı çıkan az sayıdaki vatandaşı da zorladı. Vatandaşlardan Nuran Çakmak, güneşten korunmak için şemsiye kullandığını belirterek, “Hava çok bunaltıcı, güneşten etkilenmemeye çalışıyoruz” dedi. Pazarda alışveriş yapanlar ve esnaf da sıcakla mücadelede yelpaze ve su gibi yöntemlere başvurdu. Bir pazar esnafı, “Aydın adeta yanıyor” diyerek yelpazeyle serinlemeye çalıştığını anlattı.

Sıcak hava, açık havada çalışanlar için ise daha büyük bir çileye dönüştü. Kalay ustası Murat Uçar, 180-200 derece sıcaklıkta bakır kalayladığını ve günde üç kez kıyafet değiştirdiğini ifade ederek, “Bu havalarda çalışmak gerçekten çok zor” diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri, Aydın’daki sıcak hava dalgasının birkaç gün daha süreceğini bildirdi. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için özel bir uyarı yayınlayan yetkililer, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmamasını ve bol su tüketilmesini tavsiye etti. Kentte sıcaklıkların gölgede bile 40 dereceyi aşması, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kaynak: İHA