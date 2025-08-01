Mersin’de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik son bir haftada Silifke, Mut, Tarsus, Mezitli ve Erdemli ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar düzenledi. İstihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 şüpheli takibe alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 43 kök kenevir bitkisi, 5 bin 757 gram bonzai, 61 gram metamfetamin, 35 gram kubar esrar, 13 adet sentetik hap, 3 şırınga ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için jandarma komutanlığına götürüldü ve ardından adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: İHA