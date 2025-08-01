Mersin’de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Mersin’de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik son bir haftada Silifke, Mut, Tarsus, Mezitli ve Erdemli ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar düzenledi. İstihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 şüpheli takibe alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 43 kök kenevir bitkisi, 5 bin 757 gram bonzai, 61 gram metamfetamin, 35 gram kubar esrar, 13 adet sentetik hap, 3 şırınga ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için jandarma komutanlığına götürüldü ve ardından adli makamlara sevk edilecek.

70 İlde Uyuşturucu Operasyonu! 940 Kişi Gözaltında70 İlde Uyuşturucu Operasyonu! 940 Kişi GözaltındaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin Uyuşturucu
Son Güncelleme:
İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler
Bugün Talih Yüzünü Bu Üç Burca Gösterecek: 29 Temmuz’un Şanslıları Belli Oldu Bugün Talih Yüzünü Bu Üç Burca Gösterecek: 29 Temmuz’un Şanslıları Belli Oldu
Sakarya Akyazı’da Ev Yangını: Birinci Kat Kullanılamaz Hale Geldi Sakarya Akyazı’da Ev Yangını: Birinci Kat Kullanılamaz Hale Geldi
Mardin’de Traktör Kazası: 3 Yaralı Mardin’de Traktör Kazası: 3 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
THY'den Yasak Kararı: O Bagajlar Artık Uçağa Alınmayacak THY'den Yasak Kararı: O Bagajlar Artık Uçağa Alınmayacak
Güneşli Günler Geride Kaldı... Sağanak Yağış ve Fırtına Geliyor! Sağanak Yağış ve Fırtına Geliyor!
Fenerbahçe'den Rodrygo Bombası! Fenerbahçe'den Rodrygo Bombası!
Trump İmzayı Attı... ABD'den Türkiye'ye Yeni Vergi ABD'den Türkiye'ye Yeni Vergi
Denizli'de Dehşet! Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti