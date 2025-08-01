Sakarya Akyazı’da Ev Yangını: Birinci Kat Kullanılamaz Hale Geldi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki katlı bir evin birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Birinci kat kullanılamaz hale gelirken, üst katta hasar oluştu.

Sakarya Akyazı’da Ev Yangını: Birinci Kat Kullanılamaz Hale Geldi
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Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Bıçkıdere Mahallesi’nde S.Y.’ye ait iki katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını tehdit etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ancak yangın sonucu evin birinci katı tamamen kullanılamaz hale gelirken, üst katta da maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından uzun süre soğutma çalışması yaptı. Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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