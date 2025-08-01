Mardin’de Traktör Kazası: 3 Yaralı
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma inceleme başlattı.
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Mardin’in Mazıdağı-Derik kara yolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle traktörde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Jandarma ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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