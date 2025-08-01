Bolu Dağı’nda Sis ve Yağmur: Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü

Bolu Dağı’nın D-100 karayolu geçişinde hafif yağmur ve sis etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, rampalar ve virajlarda dikkatli ilerliyor.

Bolu Dağı’nda Sis ve Yağmur: Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü
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Bolu’da hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece birden düşmesiyle birlikte Bolu Dağı’nın D-100 karayolu geçişinde hava koşulları zorlaştı. Bölgede hafif yağmur ve yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sürücüleri zorladı.

Rampaların ve virajların yoğun olduğu Bolu Dağı geçişinde sürücüler, düşük hızda ve dikkatli bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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Kaynak: DHA

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