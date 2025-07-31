Besni’de Narkotik Denetimi: 72 Kişi ve 29 Araç Kontrolden Geçti

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Besni Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçede geniş kapsamlı bir narkotik uygulama gerçekleştirdi.

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Besni’de Narkotik Denetimi: 72 Kişi ve 29 Araç Kontrolden Geçti
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Yapılan uygulama çerçevesinde 24 otomobil ve 5 motosiklet olmak üzere toplam 29 araç denetlenirken, 72 kişinin kimlik ve GBT kontrolleri yapıldı. Denetim noktalarından biri olan millet bahçesinde de ekipler detaylı incelemelerde bulundu. Yetkililer, uygulama sırasında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirtti.

Kaynak: İHA

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