Besni’de Narkotik Denetimi: 72 Kişi ve 29 Araç Kontrolden Geçti

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Yapılan uygulama çerçevesinde 24 otomobil ve 5 motosiklet olmak üzere toplam 29 araç denetlenirken, 72 kişinin kimlik ve GBT kontrolleri yapıldı. Denetim noktalarından biri olan millet bahçesinde de ekipler detaylı incelemelerde bulundu. Yetkililer, uygulama sırasında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirtti.

Kaynak: İHA