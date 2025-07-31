Bandırma Sanayi Kavşağı’nda Kaza: İki Yaralı

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Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Sanayi bölgesi kavşağında 31 Temmuz 2025 günü saat 17:00 sularında (yaklaşık yerel saatle) trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.P. yönetimindeki 10 ACB 885 plakalı otomobil, seyir halindeyken E.A. idaresindeki 10 HG 336 plakalı motorlu bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motorlu bisiklette bulunan sürücü E.A. ve yolcu Y.A. yaralandı.

Olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, kazanın nedenini araştırmak üzere olay yerinde inceleme başlattı. Bölgedeki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, kazayla ilgili detaylı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA