Aksaray’da Kavşak Kazası: 2’si Çocuk 7 Yaralı

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Aksaray’ın Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Bulvarı’ndaki kavşakta, dün gece saat 23.30 civarında feci bir kaza meydana geldi. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.C.V.’nin idaresindeki 68 AFS 846 plakalı otomobil, Elif Temel (37) yönetimindeki 68 AEJ 375 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Kazada, otomobil sürücüsü M.C.V. ile araçtaki Mouazollah Rahmani (23), Zabıhollah İsayi (26), cip sürücüsü Elif Temel, eşi Fatih Temel (40) ve çocukları Zeynep Sahra (6) ile Hacı Hakan Temel (14) yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA