Merkez İzmir! IŞİD Operasyonunda 11 Tutuklama

IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, geçmiş dönemde IŞİD adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edildiği, örgüt propagandası ve örgüte fon topladığı belirlendiği için gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Merkez İzmir! IŞİD Operasyonunda 11 Tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar sonucu İzmir'de şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Geçmiş dönemde IŞİD terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen (12) Suriye uyruklu, sosyal medya hesapları üzerinden IŞİD terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 Türk vatandaşı, IŞİD terör örgütüne fon topladığı/sağladığı tespit edilen 2 Türk vatandaşı, olmak üzere toplam 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik, bu sabah saat 05.30'da yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkamet aramalarında 1 milyon 361 bin 110 TL, bir miktar altın ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 2 şüpheli savcılıktan serbest kalmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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