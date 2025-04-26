Karaman’da Zehir Tacirlerine Operasyon! 2 Tutuklama
Karaman'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 1’i kadın 2 kişi tutuklandı.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, E.Ş, G.Ö, B.Ç, A.Ü. ve M.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş. isimli şahıs ile G.Ö. isimli kadın çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
B.Ç ve A.Ü adli kontrol şartıyla, M.B. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA