Kendisini Polis Diye Tanıtıp Altınları Aldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşanan dolandırıcılık olayında, kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, S.Ü. isimli kadını telefonla arayarak altınlarını aldı.

Kendisini Polis Diye Tanıtıp Altınları Aldı

Olayın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan titiz çalışmalar kapsamında, şüpheli şahsın köye geliş ve ayrılış görüntüleri, akaryakıt alım fişi ve yemek ödeme fişi gibi deliller tespit edildi. Yapılan incelemeler neticesinde failin R.Y. olduğu öğrenildi ve şahsın İnegöl istikametine gittiği belirlendi.

Kendisini Polis Diye Tanıtıp Altınları Aldı - Resim : 1

Kurulan koordinasyon sonucu, şüpheli başka bir suç işlediği esnada Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adli makamlarca tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

Yetkililer, dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, kendilerini polis veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı temkinli olunması ve şüpheli durumların en kısa sürede güvenlik güçlerine bildirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Kendisini Polis Diye Tanıtıp Altınları Aldı - Resim : 2

Kaynak: İHA

Etiketler
Bilecik dolandırıcılık
Hırsızlık ve Cinayetten Aranıyorlardı! Bursa'da Yakalandılar Hırsızlık ve Cinayetten Aranıyorlardı! Bursa'da Yakalandılar
2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor 2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor
Bursa'da 'Kaçak Göçmen' Operasyonu Bursa'da 'Kaçak Göçmen' Operasyonu
Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Deprem Riski En Az Şehirler Belli Oldu: AFAD ve MTA Deprem Haritasını Yeniledi Türkiye'de Deprem Riski En Az Şehirler Belli Oldu: AFAD ve MTA Deprem Haritasını Yeniledi
İstanbul Depreminden Sonra Alarm Verdi: Uğruna Servet Harcanıyordu! Şimdi Tek Tek Satılıyor İstanbul Depreminden Sonra Alarm Verdi: Uğruna Servet Harcanıyordu! Şimdi Tek Tek Satılıyor
Yetiştirmesi Sabır İstiyor, Satışıyla Servet Kazandırıyor! Türkiye’de Üretiliyor Kilosu 96 Bin TL'ye Satılıyor Yetiştirmesi Sabır İstiyor, Satışıyla Servet Kazandırıyor! Kilosu 96 Bin TL'ye Satılıyor
Manuel Vitesli Araç Sahipleri Diken Üstünde: Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber Manuel Vitesli Araç Sahipleri Diken Üstünde: Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber
Ünlü Meyve Suyu Markasının İçinde Zararlı Madde Tespit Edildi! Binlerce Şişe Raflardan İniyor Ünlü Meyve Suyu Markasının İçinde Zararlı Madde Tespit Edildi! Binlerce Şişe Raflardan İniyor