Kendisini Polis Diye Tanıtıp Altınları Aldı

Olayın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan titiz çalışmalar kapsamında, şüpheli şahsın köye geliş ve ayrılış görüntüleri, akaryakıt alım fişi ve yemek ödeme fişi gibi deliller tespit edildi. Yapılan incelemeler neticesinde failin R.Y. olduğu öğrenildi ve şahsın İnegöl istikametine gittiği belirlendi.

Kurulan koordinasyon sonucu, şüpheli başka bir suç işlediği esnada Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adli makamlarca tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

Yetkililer, dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, kendilerini polis veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı temkinli olunması ve şüpheli durumların en kısa sürede güvenlik güçlerine bildirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA