Marmaris Açıklarında Can Pazarı! Sahil Güvenlik Kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında arıza yapan botun içinde 9’u çocuk 28 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Ayrıca Yunan unsurlarında Türk kara sularına itilen can salında 3’ü çocuk 26 göçmen kurtarıldı.

Son Güncelleme:
Marmaris Açıklarında Can Pazarı! Sahil Güvenlik Kurtardı

Muğla'nın Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından bottaki 9'u çocuk 28 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. İlçe açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki 3'ü çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yelkenli ile İtalya'ya Kaçacaklardı... 13 Düzensiz Göçmen YakalandıYelkenli ile İtalya'ya Kaçacaklardı... 13 Düzensiz Göçmen YakalandıYurttan Haberler

Kaynak: AA

Etiketler
Marmaris Muğla Düzensiz göçmen göçmen
Son Güncelleme:
81 İldeki Emeklilere Ayda 2 Kez Ücretsiz Olacak! Emeklilere Yeni Kolaylık 81 İldeki Emeklilere Ayda 2 Kez Ücretsiz Olacak! Emeklilere Yeni Kolaylık
Eylül Ayında Paraya Para Demeyecek 3 Burç! Cepleri Parayla Dolacak Eylül Ayında Paraya Para Demeyecek 3 Burç! Cepleri Parayla Dolacak
Mısır Tarlasında Hayatının Şokunu Yaşadı: Yeni Doğmuş Bebek Buldu Mısır Tarlasında Hayatının Şokunu Yaşadı
Feci Kazada Mucize Kurtuluş: İki Tırın Arasında Sıkışan Otomobilden Sağ Çıktılar Feci Kazada Mucize Kurtuluş
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho'dan Mağlubiyet Sonrası Açıklamalar: 'Bunu Söylemeyi Sevmiyorum Ama...' 'Bunu Söylemeyi Sevmiyorum Ama...'
Derbide Oyundan Alınan Kerem Aktürkoğlu Ağzını Tutamadı: Okan Buruk'a Öyle Bir Laf Söyledi ki... Derbide Oyundan Alınan Kerem Aktürkoğlu Ağzını Tutamadı: Okan Buruk'a Öyle Bir Laf Söyledi ki...
Falyalı Cinayetinde Yeni Gelişme! 3 Sanık 17 Davadan Suçlu Bulundu 3 Sanık 17 Davadan Suçlu Bulundu
Beyaz Saray'dan Dikkat Çeken İsrail Açıklaması: 'Koruyacağız Ama...' Beyaz Saray'dan Dikkat Çeken İsrail Açıklaması
Cinsel Saldırı Suçundan Aranıyordu! Ankara’da Yakalandı Cinsel Saldırı Suçundan Aranıyordu! Ankara’da Yakalandı