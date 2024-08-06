Yelkenli ile İtalya'ya Kaçacaklardı... 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'da sahil güvenlik ekiplerince, yelkenli ile İtalya'ya kaçmaya çalışan 13 düzensiz yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Yelkenli ile İtalya'ya Kaçacaklardı... 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile yasa dışı yollardan İtalya’ya gitmeye çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye bot sevk etti.

İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 13 düzensiz göçmen ve 2 çocuk yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Muğla Marmaris Düzensiz göçmen
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