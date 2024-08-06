Motosiklet Sürücülerine Yönelik Denetim: 91 Araca İşlem Yapıldı
Balıkesir'de jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde 91 araç hakkında işlem yapılırken, 19 motosiklet trafikten men edildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri geçtiğimiz gün, sorumluluk alanlarında bulunan mahalle yollarında motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimler trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla yapıldı.
833 ARAÇ KONTROL EDİLDİ
Motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik yapılan denetim sonucunda 833 araç kontrol edildi. Kontrol edilen 91 araç hakkında işlem yapılırken, 19 araç trafikten men edildi.
Kaynak: İHA