Virajı Alamadı, Elektrik Direğine Çarpıp Şarampole Yuvarlandı!
Bilecik'te virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralanırken, jandarma ekiplerince olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Bilecik'te Keskin köyünden Gölpazarı merkeze doğru seyir halindeki otomobil sürücüsü V.A., İsmetpaşa Mahallesi su deposu önüne geldiği esnada virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak şarampole devrildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazada araç sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından sürücü V.A., tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: