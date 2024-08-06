AVM'de Oyun Parkında 'Sıra Bende' Kavgası: Aileler Saç Saça Baş Başa Birbirine Girdi
Bursa'da bulunan bir alışveriş merkezindeki oyun parkında aileler birbirine girdi. Güvenlik görevlileri tarafları zorlukla ayırırken, o anlar kameraya yansıdı.
Bursa'da bir alışveriş merkezindeki oyun salonuna çocuklarını getiren aileler 'sıra bende' kavgasına tutuştu.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ZOR AYIRDI
Olay, bir alışveriş merkezinin oyuncak bölümünde meydana geldi. 2 yetişkin, çocuklarını oynatmak için sıranın kendisinde olduğunu iddia edip, aralarında tartışma yaşadı.
Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönerken, güvenlik görevlileri kavgayı güçlükle ayırdı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: