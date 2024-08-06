AVM'de Oyun Parkında 'Sıra Bende' Kavgası: Aileler Saç Saça Baş Başa Birbirine Girdi

Bursa'da bulunan bir alışveriş merkezindeki oyun parkında aileler birbirine girdi. Güvenlik görevlileri tarafları zorlukla ayırırken, o anlar kameraya yansıdı.

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AVM'de Oyun Parkında 'Sıra Bende' Kavgası: Aileler Saç Saça Baş Başa Birbirine Girdi

Bursa'da bir alışveriş merkezindeki oyun salonuna çocuklarını getiren aileler 'sıra bende' kavgasına tutuştu.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ZOR AYIRDI

Olay, bir alışveriş merkezinin oyuncak bölümünde meydana geldi. 2 yetişkin, çocuklarını oynatmak için sıranın kendisinde olduğunu iddia edip, aralarında tartışma yaşadı.

Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönerken, güvenlik görevlileri kavgayı güçlükle ayırdı.

Kaynak: İHA

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