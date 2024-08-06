Mısır Tarlasında Hayatının Şokunu Yaşadı: Yeni Doğmuş Bebek Buldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde mısır tarlasında dolaşan bir kişi hayatının şokunu yaşadı. Duyduğu seslerin geldiği yere yönelen bir kişi, mısır tarlasının içinde yeni doğmuş bir bebek buldu.

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Mısır Tarlasında Hayatının Şokunu Yaşadı: Yeni Doğmuş Bebek Buldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde mısır tarlasında yeni doğmuş bebek bulundu.

Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi yeni hastane karşısında mısır tarlasını gezen A.Ş., bebek sesi duydu. Sesin geldiği yere giden A.Ş., yeni doğan bir kız bebek bularak durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin göbek bağının hala üzerinde bulunduğunu ve güneşten etkilenmiş olduğunu tespit etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bebek, hızla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha kapsamlı incelemeler için Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Yetkililer tarafından soruşturma başlatılırken, bebeği tarlaya bırakan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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