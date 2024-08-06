Feci Kazada Mucize Kurtuluş: İki Tırın Arasında Sıkışan Otomobilden Sağ Çıktılar
Erzurum'un Horasan ilçesinde bir otomobil, 2 tırın arasında sıkıştı. Hurdaya dönen otomobilin içindeki 2 kişi, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde kırmızı ışıkta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kırmızı ışıkta bir tırın arkasında bekleyen İsa Doğan idaresindeki otomobile, arkadan gelen başka bir tır çarptı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İki tır arasında sıkışan otomobilin sürücüsü Doğan ve yanındaki Sezgin Güzel, araçtan güçlükle çıkarılarak Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA