Marmaris Açıklarında 12 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Marmaris Açıklarında 12 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklendi. Yardım talebi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Botu, fiber karinalı lastik botta bulunan 12 düzensiz göçmeni kurtardı. Operasyon sırasında, göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin yapılması için ilgili birimlere teslim edilirken, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Didim Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen KurtarıldıDidim Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen KurtarıldıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

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