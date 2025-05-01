Vali Varol, Adıyaman’daki Kalıcı Köy Evlerini Yerinde İnceledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Kayaönü Köyü sınırları içinde yapımı devam eden kalıcı kırsal konutları ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

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Vali Varol, Adıyaman’daki Kalıcı Köy Evlerini Yerinde İnceledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, çelik konstrüksiyon yapılarla inşa edilen toplam 135 adet köy evinin bulunduğu alanda incelemelerde bulunarak, proje hakkında yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Ortak yaşam alanlarıyla birlikte planlanan bu kırsal konutlar, sağlam zemin üzerine dayanıklı yapılar olarak tasarlanıyor.

Tamamlandığında hem mimari yapısı hem de iç-dış tasarımıyla kırsal yaşam standardını yükseltecek nitelikte olan köy evlerinin, çevre düzenlemeleriyle birlikte vatandaşlara huzurlu bir yaşam sunması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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