Didim Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Didim Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın ili Didim ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21), lastik botta bulunan 40 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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